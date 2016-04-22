الخارجية تسلم وزارة الآثار قطعة أثرية مستردة من بلجيكا

صرحت السفيرة إيمان الفار مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، بأن مصر استعادت قطعة أثرية تنتمى للحضارة المصرية القديمة، وهى عبارة عن تمثال مزدوج يمثل رجلا وسيدة واقفين على قاعدة مستطيلة الشكل عليها كتابات هيروغليفية.

وأضافت السفيرة إيمان – في بيان اليوم الجمعة، أنه قد تم استعادة القطعة من السلطات البلجيكية استجابة لطلب إنابة قضائية تقدمت به السلطات القضائية المصرية، حيث أثبت الجانب المصرى فى إطار من التعاون الكامل بين وزارة الخارجية ووزارة الآثار ومكتب النائب العام للجانب البلجيكى سرقة هذه القطعة الأثرية عن طريق أعمال الحفر خلسة وخروجها من مصر بطريقة غير شرعية، وأنها محل تحقيق من السلطات المصرية، وهو ما قامت سفارتنا فى بروكسل بمتابعته مع كافة الجهات البلجيكية المعنية وفى إطار من التنسيق الكامل إلى أن أبدت الجهات البلجيكية استعدادها لتسليم القطعة الأثرية إلى مصر.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن خالص الشكر والتقدير لاستجابة السلطات البلجيكية لطلب الجانب المصري باسترداد هذه القطعة الأثرية بعد أن أثبتت مصر أحقيتها فيها.