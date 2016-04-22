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هل تنجح إليسا في تحدّي نفسها؟

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الجمعة 22-04-2016 14:47

دخلت الفنانة إليسا الإستديو لتسجيل "تيتر" مسلسل "يا ريت" الذي سيعرض في رمضان 2016.
وقد نشرت إليسا صورتين من كواليس تسجيل الأغنية، الأولى تجمعها مع فريق العمل المشارك في المسلسل، والثانية مع بطليه ماغي بو غصن وقيس الشيخ نجيب.
وتعدّ هذه التجربة الثانية لـ اليسا في غناء "تيترات" المسلسلات الرمضانية، وكانت المرة الأولى من خلال "تيتر" مسلسل "لو" ويومها حققت الاغنية نجاحاً كبيراً، فهل ستتمكن إليسا من تحدي نفسها وأن تحقق من خلال أغنية "ياريت" ما حققته مع أغنية "لو".

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سيدتي