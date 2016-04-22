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بالفيديو: تريللر "سقوط حر " لنيللي كريم في رمضان 60 ثانية تخطف الأنفاس

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الجمعة 22-04-2016 17:31

أفرجت شركة "العدل جروب" عن التريللر الرسمي الأول لمسلسل "سقوط حر" لرمضان 2016من بطولة النجمة نيللي كريم، التي انفردت بأغلب مشاهده ولم يشاركها من نجوم العمل إلا الممثل الشاب أحمد وفيق، وكما بدا البوستر الرسمي الأول غامضا، هيمنت الإثارة على مشاهد التريللر الممتدة لأكثر من 60 ثانية.

مسلسل "سقوط حر" بطولة نيللي كريم ، أحمد وفيق ، محمد فراج ، إنجي المقدم ،نجلاء بدر ، أنوشكا ، فريال يوسف ، فرح يوسف ، وفاء صادق ، صفاء الطوخي ، هبة عبد الغني ، أحمد جمال سعيد ، دنيا ماهر ،أحمد عبد الله محمود ، ياسمينا المصري ، علياء عساف ،نهى عادل ،أحمد داش ، سمر جابر .
والسيناريو والحوار حصاد ورشة كتابة تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم ، و وائل حمدي، ومن إخراج شوقي الماجري.
و إنتاج شركة العدل جروب، وتقرر عرضه علي قنوات CBC

ينتمي المسلسل لتصنيف الدراما الاجتماعية النفسية، وتدور أحداثه حول سيدة مضطربة نفسياً (نيللي كريم)، يتم اتهامها بقتل زوجها وشقيقتها، حيث تجدها الشرطة مع أداة الجريمة (مسدس).. بعد القبض عليها، تقرر المحكمة دخولها مصحة للعلاج النفسي لأنها تعاني من أزمة نفسية حادة، ولكنها تتعرض للكثير من المشكلات داخل هذه المصحة، مما يسبب لها عدة انتكاسات بعد تماثلها للشفاء أكثر من مرة، وتتوالى الاحداث إلى أن تكشف حقيقة مقتل زوجها وشقيقتها.

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شاهدوا التريللر الرسمي الأول لمسلسل "سقوط حر"

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