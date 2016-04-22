تفاصيل المعارك القضائية بين هيفاء وهبي والمنتج عاطف كامل

يبدو أن الخلافات بين هيفاء وهبي ومنتج مسلسليها الرمضانيين "كلام على ورق" و"مريم" ستشهد الكثير من التطورات خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعدما صدر حكم من المحكمة بسجن المنتج عاطف كامل لمدة 7 سنوات، على خلفية إصدارة شيكات من دون رصيد تقدر قيمتها بـ 900 الف دولار، لمصلحة هيفاء وهبي وهي قيمة المبلغ المتبقي من أجرها، لقاء بطولة مسلسل "كلام على ورق" الذي عرض في رمضان قبل عامين، مع الإشارة إلى وجود دعوى ثانية في 8 أيار/مايو المقبل تقدمت بها هيفاء إلى المحكمة الإقصادية، تتعلق بشيكات من دون رصيد، أعطاها اياها المنتج عاطف كامل لقاء مشاركتها في مسلسل "مريم".

المنتج عاطف كامل، لم يتأخر بالردّ على هيفاء عبر بيان، بدا لافتاً فيه أنه لم يتطرق من قريب أو بعيد، إلى مسلسل " كلام على ورق" والمبالغ المتبقية في ذمته لـ هيفاء وهبي عنه، ومما جاء في البيان "أن الشيكات محل النزاع، عبارة عن شيكات ضمان حصلت عليها هيفاء وهبي لتنفيذ تعاقدها مع الشركة بخصوص مسلسل "مريم"، الذي كان يشترط عليها العمل معنا حصرياً بحيث لا يبث لها أي أعمال أخرى عام 2015"، وأضاف "لم تلتزم هيفاء بهذا الشرط وتم بث لها مسلسل أخر بعنوان "مولد وصاحبه غايب"، ولذا انتفى غرض الشيكات التي كانت بحوزتها بصفة أمانة ولم يعد لها أي قيمة، وحينما قامت برفع دعوى قضائية قمنا نحن أيضاً برفع دعوى ضدها نتهمها فيها بخيانة الأمانة وهذه الدعوى يتم نظرها حالياً في المحكمة"، كما أكد عاطف كامل في البيان " قمنا أيضاً برفع دعوى أخرى أمام المحكمة الاقتصادية نطالبها فيها برد كافة المبالغ التي تقاضتها من شركتنا والمطالبة أيضاً بالتعويض نتيجة عرض مسلسل آخر غير مسلسل مريم، ودعوى أمام النائب العام ضدها وضد من يعاونها على سرقة مستندات مقدمة في المحكمة".

كما أنهى عاطف كامل بيانه أنه أضطر للرد، لأن هيفاء "أصدرت بيان تتهمني فيه بعدم منحها حقها عن المسلسل، وبالرغم من ذلك كله كانت هيفاء قد أرسلت بعض الوسطاء لإتمام الصلح بيننا حتى نقوم بإنتاج عمل آخر لها هذا العام، لأنها لم تجد من ينتج لها، ولكنني رفضت كما أنني أحتفظ بأسماء الوسطاء الذين يعلمون ما حدث".

ورداً على المنتج عاطف كامل، أشار مدير أعمال هيفاء في مصر تامر عبد المنعم قال" نحن عرضنا مستندات، ولو أراد المنتج عاطف كامل الرد، فليرد علينا بالمستندات". واضاف"ردنا المقبل على المنتج عاطف كامل سيكون عبر بيانات صادرة عن مكتب المستشار القانوني لهيفاء وهبي. كل ما قاله عاطف كامل كلام في الهواء، و"الكلام لا جمرك عليه".

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