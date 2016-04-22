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مناورات "الأسد المتأهب" السنوية تبدأ منتصف مايو فى الأردن

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مناورات "الأسد المتأهب" السنوية تبدأ منتصف مايو فى الأردن مناورات "الأسد المتأهب" السنوية تبدأ منتصف مايو فى الأردن

>أعلن الجيش الأردنى فى بيان نشر الجمعة إنه سيجرى بالتعاون مع الجيش الأمريكى مناورات "الأسد المتأهب 2016" السنوية منتصف مايو المقبل فى الأردن.

ونقل البيان عن مصدر عسكرى أن "القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربى )ستقوم بالتعاون مع الجانب الأمريكى ، بتنفيذ التمرين السنوى المشترك الأسد المتأهب 2016 خلال الفترة الواقعة بين 15و24 مايو".

وأضاف أن "التمرين السنوى يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين القوات المسلحة فى البلدين الصديقين وتطوير قدراتها الدفاعية"، كما إنه يشمل "التدريب على عمليات التخطيط الإستراتيجى والتنفيذ" بالإضافة إلى "رفع جاهزية القوات المشاركة".

وستتم المناورات بمشاركة "مختلف صنوف الأسلحة البرية والجوية والبحرية".

ويجرى الأردن مناورات "الأسد المتأهب" هذا العام للسنة السادسة على التوالي.

وأجريت المناورات العام الماضى فى الأردن بمشاركة عشرة الآف عسكرى من 18 دولة على رأسها الولايات المتحدة.

ويشارك الأردن فى التحالف الدولى الذى تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش الذى يسيطر على مناطق شاسعة فى سوريا والعراق.
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