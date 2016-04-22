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سكاي تشيد بالنني ' النقطة المضيئة الوحيدة في أرسنال '

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سكاي تشيد بالنني ' النقطة المضيئة الوحيدة في أرسنال ' سكاي تشيد بالنني ' النقطة المضيئة الوحيدة في أرسنال '

لديه طاقة هائلة، أفضل ممرر في الفريق، يجيد التحرك بامتياز، تألق بسرعة مبهرة، بات لاعبا أساسيا يعتمد عليه المدرب أرسين فينجر نظرا لحاجة أرسنال للاعب مثله.

كل هذه المميزات سردتهت سكاي سبورتس البريطانية في حديثها عن النجم المصري محمد النني الذي يوما بعد يوم يثبت أنه صفقة رابحة بكل المقاييس لأرسنال.

فأداؤه الرائع كالمعتاد في مباراة وست بروميستش ألبيون الخميس التي أنهاها أرسنال فائزا بهدفين دون مقابل هو أشبه بنقطة مضيئة في المدفعجية الذين يمرون هذا الموسم بفترة صعبة جعلتهم يتراجعون من المركز الأول إلى الثالث بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي المتصدر.

وأشار كاتب التقرير إلى أن عزوف الجمهور عن حضور مباراة وست بروميتش في ملعب الإمارات يؤكد ذلك، فالجميع غاضب من النتائج التي أبعدت الفريق عن المنافسة على اللقب وكان آخرها التعادل يوم الأحد الماضي بهدف لمثله مع كريستال بالاس.

النني

وذكر التقرير أن النني في لقاء وست بروميتش أوضح مرة أخرى ما الذي يستطيع تقديمه لأرسنال، فالفريق اللندني عانى من مشكلة في وسط الملعب منذ إصابة الثنائي فرانسيس كوكولين وسانتي كازورلا، لكن تعاقده مع الدولي المصري عوضه في منطقة قلب الملعب.

وأشاد التقرير بالنني موضحا ذكائه الشديد في التحركات داخل الملعب ووعيه وانضباطه التكتيكي، وقال إنه لن يخطف الأضواء مطلقا بحكم مركزه في كرة القدم لكنه دون شك صاحب تأثير كبير على أداء أرسنال.

وسلط التقرير الضوء على أرقام نجم بازل السابق الذي حقق رقما قياسيا في عدد التمريرات المتقنة في مباراة واحدة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز حين مرر 122 كرة صحيحة من أصل 127 كرة في انتصار أرسنال على واتفورد 4-صفر.

فهو أفضل ممرر في أرسنال بنسبة إتقان تصل إلى 92.4%. إضافة لقدراته الدفاعية، فكان أكثر من استرجع الكرة (8 مرات) في لقاء وست بروميتش.

أداء النني وتأقلمه السريع بالنظر إلى عدم مشاركته في دوري كبير من قبل يؤكد مدى قدرات هذا اللاعب، وهو نفسه أكد ذلك حينما تحدث عن ثقته في التكيف مع الدوري الإنجليزي.

وساعده على ذلك طاقته الكبيرة في الملعب، فهو أكثر من غطى مساحات في الميدان في 3 مباريات لعبها كاملة مع أرسنال في الدوري.

واختتم التقرير ثنائه على النني بالتأكيد على أن أرسنال كان يحتاج للاعب لديه إنكار الذات والتصميم على الفوز والنجاح من أجل استمرارية المنافسة.

فالنني يعتبر نقطة مضيئة نادرة في مسيرة صعبة ومتذبذبة لأرسنال.

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