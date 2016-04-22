بيبيتو: على نيمار التعامل مع الضغوط.. فالنجومية تعتمد على مساعدته لفريقه

(إفي): قال المهاجم البرازيلي السابق، خوسيه روبرتو جاما 'بيبيتو'، أن القيمة الفنية لمواطنه نيمار دا سيلفا، نجم برشلونة، تعتمد على مساعدة فريقه، لاسيما مع تواجد نجوم كبار بحجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوائي لويس سواريز، العنصرين المؤثرين في تألق اللاعب.

وقال بيبيتو في تصريحات لوكالة (إفي)، أثناء تواجده في العاصمة البرتغالية لشبونة للمشاركة في النسخة الثانية من مؤتمر "مستقبل كرة القدم" الذي ينظمه نادس سبورتنج لشبونة: "قيمة نيمار الفنية ستظهر دائما عندما يكون هناك فريق يساعده على ذلك. هو لاعب شاب وعمره لا يتعدى الـ24. لديه الكثير ليقدمه. ولهذا، فدور ميسي وسواريز سيكون هاما للغاية. وهو ما يقومان به بالفعل في الوقت الحالي".

وقال المهاجم الدولي السابق وبطل العالم عام 1994 أنه يجب توفير المناخ الهادئ لنيمار، لاسيما بعد الأسابيع الصعبة التي عاشها مع الفريق الكتالوني وواجه خلالها انتقادات بسبب انخفاض مستواه.

وتوجه أحد أساطير الهجوم في نادي ديبورتيفو لاكورونيا بالنصيحة بضرورة الابتعاد عن الضغوط بأفضل طريقة ممكنة "يجب عليه تعلم كيفية التعامل مع هذا الأمر، لأن حجم التطلعات سيكون دائما كبيرا".

وأضاف "شئنا أم أبينا فهو لا زال لاعبا شابا، ولكنه يواجه ضغوطا كبيرة تفوق طاقته. عندما أقابله، سأقول له أنه يجب أن يتعايش مع هذه الضغوط، التي تعد جزءا من المهنة".

وشدد بيبيتو، (52 عاما)، على أنه "يحب" نيمار كثيرا، مضيفا في الوقت ذاته أنه كان أول المتنبئين بموهبة نجم السيلسياو في الوقت الراهن عندما كان لاعبا صغيرا في ناشئي سانتوس.

وقال في هذا الصدد "لقد تحدثت عنه قبل أن يصل لما هو عليه الآن، عندما كان ناشئا في صفوف سانتوس. وقال لي صديقي لوتشو نيزو، المسؤول عن أحد الفئات العمرية الصغيرة في البرازيل، بيبيتو، سأريك لاعبا صغيرا أفضل من روبينيو. ذهبت لرؤيته وشعرت فعلا أنه لاعب مختلف".