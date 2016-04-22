بيليه: كنت على وشك التوقيع لريال مدريد.. وبرشلونة هو الأفضل في العالم في آخر 15 عاما

(إفي): قال أسطورة كرة القدم البرازيلي السابق بيليه إنه لم يندم على اللعب في فريق سانتوس طيلة مشواره وعدم الاحتراف في أوروبا، رغم أنه كان على الوشك الانتقال لريال مدريد.

وجاءت تصريحات بيليه الخميس خلال مؤتمر صحفي لدى تقديم فيلم عن قصة حياته بعنوان "Pele: birth of a legend" أو "بيليه: ولادة أسطورة" في مهرجان تريبيكا السينمائي بمدينة نيويورك الأمريكية.

وحول عدم لعبه في أوروبا خلال مسيرته على عكس كبار اللاعبين البرازيليين حاليا الذين تجذبهم القارة العجوز، قال بيليه "كنت على وشك التوقيع لريال مدريد"، مشيرا إلى أنه لم يندم قط على بقائه في فريق سانتوس.

وبسؤاله عن توقعاته بشأن الفريق الذي يتوج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أبدى بيليه تحفظه ولكنه اشار إلى أنه رغم توديع برشلونة للبطولة "فمن المؤكد أنه كان أفضل فريق خلال السنوات الـ15 الأخيرة مثلما كان الهولنديون الافضل في السابق".

وعن تأثر البرازيل بفيروس زيكا قبل دورة الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو في شهر أغسطس المقبل، صرح بيليه "في الأوليمبياد سنستضيف في البرازيل الكثير من السائحين وبالتأكيد هذا يثير القلق لأن اسم البرازيل على المحك".

وحول الفيلم، أشار بيليه إلى أن أكثر ما يحبه في هذا العمل، الذي يركز على طفولته ومشواره كلاعب الذي توج خلاله بثلاث بطولات كأس عالم مع البرازيل، هو أنه يعكس "أهمية أن يثق الشخص في نفسه".

ومن جانبه صرج جيف زيمباليست، الذي شارك في إخراج الفيلم مع شقيقه مايكل "إنه رسالة أمل لجميع الأطفال حتى يتعلموا ما مثله بيليه في خمسينيات وستينيات القرن الماضي للأمة بأكلمها".

وقام بيليه بتهنئة من جسدا دوره كطفل وشاب، إلا انه قال مازحا إنهما ليس "في درجة الوسامة" التي كان يتمتع بها في صغره.

وعن حالته الصحية خاصة وأنه يسير متكئا على عكاز قال بيليه مازحا إن صحته "ربما لم تعد نسبتها 100% ولكنها 99%".