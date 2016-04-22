التحقيق فى مقتل خفير نظامى على يد مجهولين بالفيوم

بدأت نيابة مركز الفيوم، منذ قليل، التحقيق فى مقتل خفير نظامى بعدما أطلق مجهولون عليه النيران أثناء عودته من عمله.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا بمقتل خفير نظامى يدعى "فرج.م.ا" 38 سنة أثناء عودته من عمله، حيث تبين أن مجهولين أطلقوا عليه النيران بمحل سكنه بقرية منشأة عبد الله، تم نقل جثته إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

- السيطرة على حريق هائل بعدد من المنازل بمدينة سنورس بالفيوم

>