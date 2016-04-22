أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 3 موظفين بالشئون الاجتماعية فى أبوتيج بتهمة اختلاس أموال

Google+ Print
ضبط 3 موظفين بالشئون الاجتماعية فى أبوتيج بتهمة اختلاس أموال ضبط 3 موظفين بالشئون الاجتماعية فى أبوتيج بتهمة اختلاس أموال
ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أبوتيج، بمحافظة أسيوط، القبض على مدير إدارة الشئون الاجتماعية بأبوتيج وموظفين مطلوبين على ذمة قضية اختلاس أموال.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة أبوتيج يفيد تمكن ضباط وحدة المباحث من ضبط "س.م.ز" 59 سنة مندوب صرف بإدارة التضامن الاجتماعى ومقيم بندر أبوتيج، و"ع.م.ض" 59 سنة مدير إدارة الشئون الاجتماعية مقيم دكران قسم أبوتيج، و"أ.س.هـ" 50 سنة كاتب ثانى بإدارة الشئون الاجتماعية ومقيم بندر قسم أبوتيج والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضية "اختلاس أموال"، تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

ضبط عصابة اختطفت طفلا من محافظة المنيا وفرجت عنه مقابل فدية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365