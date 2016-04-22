ضبط 3 موظفين بالشئون الاجتماعية فى أبوتيج بتهمة اختلاس أموال

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أبوتيج، بمحافظة أسيوط، القبض على مدير إدارة الشئون الاجتماعية بأبوتيج وموظفين مطلوبين على ذمة قضية اختلاس أموال.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة أبوتيج يفيد تمكن ضباط وحدة المباحث من ضبط "س.م.ز" 59 سنة مندوب صرف بإدارة التضامن الاجتماعى ومقيم بندر أبوتيج، و"ع.م.ض" 59 سنة مدير إدارة الشئون الاجتماعية مقيم دكران قسم أبوتيج، و"أ.س.هـ" 50 سنة كاتب ثانى بإدارة الشئون الاجتماعية ومقيم بندر قسم أبوتيج والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضية "اختلاس أموال"، تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

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