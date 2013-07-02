خريطة مسيرات اليوم الثلاثاء في ” يوم الشعب لإسقاط الشعب”

أعلنت حملة تمرد مساء الاثنين 1 يوليو عن خريطة المسيرات والتي أطلقت عليها الحملة “يوم الشعب لإسقاط عدو الشعب”.

وقال المتحدث باسم الحملة محمود بدر أن دعوة الحملة لـ”يوم الشعب ” تقوم على محاصرة قصر القبة الثلاثاء 2 يوليو، مع استمرار الاعتصامات بقصر الاتحادية وميدان التحرير وباقي المحافظات المصرية، ومن المقرر أن يكون التجمع في تمام الساعة الرابعة وتنطلق المسيرات في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء.

وأضاف أن المسيرات ستنطلق من أربعة أماكن رئيسية الأول من شبرا بميدان الخلفاوي مرورا بكوبري أبو وافية وسكة الوايلي ثم قصر القبة، والثانية من آخر شارع مصر والسودان، والثالثة من ميدان المطرية إلى شارع كفر الجبل ثم إلى قصر القبة والرابعة من مسجد النور ثم إلى روكسي فكوبري الطاهرة وصولا إلى قصر الاتحادية.

وأشار إلى أن المسيرات الأربعة تلتقي أمام المدخل الرئيسي للقصر بجوار محطة مترو القبة، وتأتي خطة تمرد للزحف في مسيرات إلى قصر القبة حيث تم تداول معلومات عن انتقال محمد مرسي إلي هناك هربا من المتظاهرين الذين يحاصروا قصر الاتحادية.

وأكد بدر أن:” الحملة تحافظ علي سلمية المسيرات وتشير إلى أن ما تحاول جماعة الإخوان القيام به من جر البلاد للعنف لن تنفع والشعب المصري لن ينجر للعنف ابدأ.”