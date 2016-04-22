إصابة 3 أشخاص واحتراق 3 دراجات بخارية فى حريق بمحطة وقود للسيارات بسوهاج

تسبب حريق شب بمحطة وقود سيارات بدائرة قسم أول سوهاج فى احتراق 3 دراجات بخارية من بينها تروسيكل نتج عن الحريق إصابة قائد التروسيكل بحروق بلغت نسبتها 80% وإصابة قائدى الدراجتين البخاريتين بحروق سطحية وتم نقلهما لمستشفى سوهاج العام لتلقى العلاج ورجحت التحريات الأولية أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى من التروسيكل أثناء عملية الحصول على الوقود وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم أول سوهاج بنشوب حريق بمحطة وقود ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى قادها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، وقادها الرائد أحمد المولد رئيس مباحث قسم أول سوهاج بنشوب حريق بإحدى محطات وقود سيارات دائرة القسم حيث تبين نشوب الحريق بدراجة نارية تروسيكل بدون لوحات معدنية قيادة وليد. م. ع 30 سنة موظف ويقيم بدائرة القسم أثناء عملية تموين الوقود بالمحطة وامتدت النيران إلى 2 دراجة بخارية الأولى رقم 91089 سوهاج قيادة فهد. ف. ر. م 17 سنة طالب ويقيم بناحية قرية بلصفورة دائرة مركز سوهاج والثانية رقم 71667 سوهاج قيادة خالد. أ. م. ع 15 سنة طالب ويقيم بناحية القنابرة دائرة مركز سوهاج.

نتج عن الحريق إصابة قائد التروسيكل بحروق من الدرجات الثلاثة بلغت 80% بأنحاء الجسم وتم حجزه بمستشفى سوهاج العام وإصابة قائدى الدراجتين بحروق سطحية متفرقة بالجسم وانحصرت التلفيات فى احتراق الدراجات النارية وتم التحفظ عليها ورجحت التحريات أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى بالتروسيكل أثناء عملية تموين الوقود، تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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