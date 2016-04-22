انتشال جثة شاب غرق بمياه النيل فى منشأة القناطر

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى التابعة للحماية المدنية بالجيزة، برئاسة اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة جثة لشاب غرق بمياه النيل بقرية الجلاتمة بمنشأة القناطر، وتم تسليم الجثمان للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من غرفة النجدة بسقوط شاب بمياه النيل بمنشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء ورجال الإنقاذ النهرى إلى المكان، وتم انتشال جثة لشاب يدعى "أحمد رمضان عبد البارى" 15 سنة وتم تسلميها إلى ذويه بعد وصولها إلى المستشفى، ويقوم رجال المباحث بتكثيف الجهود لكشف ملاباسات الحادث.

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