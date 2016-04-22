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روبوت صيني يعمل راهبا في معبد بوذي

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0,,19207214_303,00.jpgلم يقف تغلغل التكنولوجيا على اكتساح حياتنا الخاصة بالهواتف الذكية والكمبيوترات اللوحية وإحاطتها بنا في كل مكان، حتى وصل الأمر إلى ابتكار روبوت يؤدي مهام راهب معبد بوذي في الصين.
> قرر معبد بوذي يقع على مشارف العاصمة الصينية بكين التخلص من الطرق التقليدية لجذب مزيد من الأتباع باستخدام روبوت كراهب. ويقول معبد لونجكوان إنه ابتكر راهبا روبوتيا يمكنه أداء ترانيم بوذية والتحرك من خلال تلقي أوامر صوتية والدخول في مناقشات بسيطة.

والروبوت الذي أطلق عليه اسم شيانير ويبلغ طوله 60 سنتيمترا يشبه راهبا مبتدئا كالذي يظهر في أفلام الكارتون، حيث يرتدي ثوبا أصفر اللون وله رأس حليق ويمسك بشاشة تعمل باللمس يضعها على صدره. ويمكن لشيانير الدخول في مناقشة من خلال الإجابة على نحو 20 سؤالا بسيطا عن البوذية والحياة اليومية والأسئلة إلى جانب أداء سبعة أنواع من الحركات على عجلاته.

وقال ماستر شيانفان مبتكر شيانير إن الراهب الروبوتي هو الأداة المثلى لنشر الحكمة البوذية في الصين من خلال الدمج بين العلم والبوذية. وقال إن العلم والبوذية ليسا متضادين أو متناقضين ويمكن دمجهما والتوفيق بين كليهما. وأضاف أن البوذية ملأت فجوة في حياة الناس، حيث باتوا يعيشون في مجتمع سريع التغير تسيطر عليه الهواتف الذكية.

ع.اع. / ع.ج (رويترز)
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