مقتل 24 شخصًا على الأقل بانفجار مصنع كيماويات في المكسيك

أعلنت الشركة المالكة لمصنع للبتروكيميائيات بولاية فيراكروز المكسيكية ارتفاع عدد قتلي الانفجار الذى وقع بالمصنع إلى 24 شخصا، مشيرة إلى أن هذا العدد قابل للزيادة.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن الشركة قولها اليوم الجمعة إن عدد المصابين لم يتغير وييلغ 136 شخصا بمن فيهم 13 مصابا لا يزالون في حالة خطرة،بينما يبقى 18 شخصا آخر في عداد المفقودين.

من جانبه، نفى المدير العام للشركة صاحبة المصنع هوسيه أنطونيو جونساليس ارتباط وقوع حادث الانفجار بمشاكل اقتصادية تعاني منها الشركة،موضحا أن إدارة الشركة تعلم بوقوع تسرب للغاز لكنها لا تعرف سببه.

وأضاف أن أعمال التنظيف في موقع الكارثة قد تستغرق حتى سنة واحدة،مشيرة إلى أن رائحة النشادر لا تزال تنبثق في الهواء من مكان الانفجار.