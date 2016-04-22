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"أوقاف الإسكندرية" تطلق قافلة دعوية بصحبة 15 أزهريا بمساجد غرب المحافظة

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"أوقاف الإسكندرية" تطلق قافلة دعوية بصحبة 15 أزهريا بمساجد غرب المحافظة "أوقاف الإسكندرية" تطلق قافلة دعوية بصحبة 15 أزهريا بمساجد غرب المحافظة
انطلقت قافلة دعوية، منذ قليل، تصطحب فيها 15 أزهريا من الأوقاف لأداء خطبة الجمعة الموحدة بعنوان "الشكر حقيقته وأثره فى حفظ النعم"، بمساجد غرب الإسكندرية.

ويرأس القافلة الدكتور عبدالناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ، وتحت إشراف الشيخ جابر طايع يوسف وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع الدينى.

وأكد الأوقاف اليوم، أنه تأتى القافلة ضمن القوافل الدعوية المكثفة لمناطق غرب الإسكندرية والتى يوليها وكيل الوزارة اهتماما خاصا والتى تحتاج هذه المناطق لعلم علماء الأوقاف وتغير الأفكار المغلوطة عند بعض الشباب والتى بثها لهم قوى التطرف والتشدد والغلو فى أمور الدين.

وأضافت أن المديرية تجعل اهتمامها بتنشيط الدعوة على قمة أولوياتها تنفيذا لتعليمات الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وسياسة الوزارة الواضحة فى هذا الشأن.


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