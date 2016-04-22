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' ريال مدريد لديه الفرصة في الفوز بالثنائية '

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' ريال مدريد لديه الفرصة في الفوز بالثنائية ' ' ريال مدريد لديه الفرصة في الفوز بالثنائية '

(إفي): قال لاعب وسط ريال مدريد الإسباني لوكاس فاسكيز أن فريقه "لديه فرص في الدوري الإسباني ودوري أبطال اوروبا"، معربا عن ثقته في ختام الموسم بحصد ألقاب.

وقال لاعب الريال خلال مراسم افتتاح ماركة "أديداس" الرياضية في العاصمة الإسبانية مدريد: "جميع الفرص متاحة في الليجا ودوري الأبطال ومن الواضح ان لدينا خيارات في البطولتين".

وأضاف اللاعب، الذي سجل أحد الأهداف الثلاثه لفريقه في شباك فياريال، أن فريقه "لديه رغبة كبيرة في الفوز سواء بالدوري المحلي أو دوري الأبطال".

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثالث برصيد 78 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر برشلونة وأتلتيكو مدريد.

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