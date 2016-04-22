"التعليم" تحذف 20% من منهج العام المقبل فى الكمبيوتر للشهادة الإعدادية

كشف الدكتور طاهر عبد الحميد، رئيس قسم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بمركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، أنه تم حذف ما يقرب من 20% من منهج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للشهادة الإعدادية العام المقبل، مع تعديل 40% من الكتاب، إضافة إلى بعض الوحدات الجديدة ودمج بعضها بالشكل الذى لا يحدث خلل لدى الطالب.

وأضاف طاهر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك فريق عمل يعمل على تطوير منهجى الأول الإعدادى والثانى الإعدادى، مشيرا إلى أنه فى العام المقبل 2016/2017 سيتم طرح منهج جديد فى مادة الكمبيوتر لطلاب الصف الأول الإعدادى، وفى العام الدراسى 2017، 2018، سيكون هناك منهج جديد للصف الثانى الإعدادى، على أن يتم وضع منهج جديد للصف الثالث الإعدادى فى العام الدراسى 2018/2019.

وأكد طاهر عبد الحميد أن تطوير المناهج يتم وفق المصفوفة التى تم إعدادها لأول مرة بمركز تطوير المناهج بالتعاون مع إدارة تنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة.

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