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ديلى ميل: منفذ هجمات بروكسل عمل فى المطار 5 سنوات قبل التفجير

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ديلى ميل: منفذ هجمات بروكسل عمل فى المطار 5 سنوات قبل التفجير ديلى ميل: منفذ هجمات بروكسل عمل فى المطار 5 سنوات قبل التفجير
كشف تقرير إعلامى عن حلقة جديدة حول تفجيرات بروكسل الأخيرة، مؤكداً أن "نجيم العشراوى" أحد المتورطين فى هجمات 22 مارس الماضى، كان يعمل فى مطار بروكسل 5 سنوات كاملة قبل التفجير، وأنه وبضع زملاء مسلمين له كانوا يجتمعون ويصلون بغرفة سرية فى صالة الوصول بالمطار بعيداً عن كاميرات المراقبة.

وقالت النسخة الإلكترونية لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن "العشراوى" عمل منذ عام 2007 وحتى 2012 وكان يحفظ كل جزء من المطار، وتم توظيفه هناك بواسطة إحدى شركات العمالة المؤقتة التى تتعاقد مع المطارات الكبرى على توريد العمالة.

ليس هذا وحسب، فقد عمل "العشراوى" أيضاً لفترة موجزة كعامل نظافة فى البرلمان الأوروبى، وكان واحداً من المخططين الرئيسيين فى هجمات باريس، قبل أن يفجر نفسه فى هجمات بروكسل الأخيرة، التى أسفرت عن مقتل 32 شخص.

وأوضح التقرير أن "العشراوى" هو من صنع القنابل التى تم استخدامها فى باريس نوفمبر الماضى، وفى هجمات بروكسل أيضاً.

ولم يحدد التقرير نوع العمل الذى كان العشراوى يقوم به بالضبط فى مطار بروكسل، ولكن المؤكد أنه مر دون أن تتشكك سلطات المطار فيه بعد التحقق من ملفه بوليسياً عندما تقدم للعمل فى المطار، بالرغم من أن هذا التحقيق يتم قبل إعطاء أى موظف بطاقة مرور وبادج للدخول فى أى مكان. وحتى الآن لم تؤكد أو تنفى السلطات الرسمية الخبر.


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