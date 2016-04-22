القبائل العربية: أجهزة استخبارات دولية تستخدم وسائل إعلام لخلق الفوضى فى مصر

انتقد علم الخولى، نائب رئيس مجلس القبائل العربية، نائب رئيس حزب الغد، بعض وسائل الإعلام العالمية وعلى رأسها رويترز، التى تنشر أخبارا تحمل فيها الشرطة المصرية مسئولية مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى.

وقال "الخولى" فى تصريحات خاصة: "هناك أجهزة استخبارات دولية تستخدم بعض وسائل الإعلام من أجل تشويه مصر وخلق حالة فوضى"، داعيا الأجهزة الحكومية وعلى رأسها هيئة الاستعلامات لمحاسبة وكالة رويترز على نشر أخبار مجهولة المصدر تتهم الداخلية المصرية بقتل الباحث الإيطالى.

>يشار إلى أن وكالة رويترز بثت خبرا على لسان مصادر مجهلة أن ريجينى تم نقله إلى مجمع يديره جهاز الأمن الوطنى فى اليوم الذى اختفى فيه بحسب الوكالة، وقد نفت وزارة الداخلية صحة هذا الخبر.

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