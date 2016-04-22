الصالة الرئاسية بمطار القاهرة تفتح أبوابها استعدادا لمغادرة ولى عهد أبو ظبى

فتحت الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى أبوابها، منذ قليل، استعدادًا لمغادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والذى من المقرر أن يغادر القاهرة بعد قليل، وشهد مطار القاهرة استعدادات أمنية مكثفة لتأمين سفره.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد التقى أمس الخميس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك بحضور الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وسامح شكرى وزير الخارجية، وخالد فوزى رئيس المخابرات العامة. ومن الجانب الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى، بالإضافة إلى على بن حماد الشامسى نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطنى، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشئون التنفيذية، وسفير دولة الإمارات بالقاهرة محمد بن نخيرة الظاهرى، وبحث الجانبان عددا من القضايا المشتركة.

السيسى يستقبل محمد بن زايد بحضور شريف إسماعيل ووزيرى الدفاع والخارجية..توافق الرؤى حول فلسطين وسوريا واليمن وليبيا..ولى عهد أبوظبى يجدد موقف بلاده الداعم لمصر..والرئيس يستعرض إجراءات جذب للاستثمار

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