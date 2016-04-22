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مباحث الجيزة تكشف: العشيق وراء ذبح ربة منزل داخل شقتها بالوراق

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مباحث الجيزة تكشف: العشيق وراء ذبح ربة منزل داخل شقتها بالوراق مباحث الجيزة تكشف: العشيق وراء ذبح ربة منزل داخل شقتها بالوراق
تمكنت مباحث الجيزة، من كشف غموض مقتل ربة منزل والعثور على جثتها داخل شقتها مذبوحة بالوراق، حيث تبين ارتباطها بعلاقة بأحد الأشخاص وأنه ارتكب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد بالعثور على ربة منزل مقتولة داخل شقتها، وبانتقال الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، إلى محل الواقعة عثر على جثة المجنى عليها بغرفة نومها مصابة بعدة طعنات متفرقة بأنحاء جسدها.

وتبين من خلال المعاينة، عدم وجود أى أثار كسر بنوافذ ومداخل الشقة، وتبين من التحريات أن المجنى عليها تقيم بصحبة زوجها وابنتها البالغة من العمر 6 سنوات بشقة تعلو شقة والدتها بعقار فى الوراق، وأن الزوج توجه لعمله وتصادف تواجد ابنتها بشقة جدتها، وعندما توجهت لشقة والدتها طرقت الباب فلم تستجب لها، ما دفع الطفلة لإخبار جدتها التى فتحت الباب بواسطة مفتاح "احتياطى"، وعثرت على جثة المجنى عليها.

وكشفت تحريات العميد محمد عبد التواب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد إيهاب شلبى مفتش المباحث، أن المجنى عليها ترتبط بعلاقة بأحد الأشخاص، وأنه وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.


>- طفلة تكتشف مقتل والدتها على يد مجهول داخل شقتها فى الوراق

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