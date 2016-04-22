وزير التموين يبحث إقامة صناعات مشتركة مصرية سودانية فى مجال مصنعات اللحوم

بحث الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، مع سعود البرير رئيس اتحاد الأعمال السودانى، إقامة صناعات مشتركة، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، والجانب السودانى فى مجال مصنعات اللحوم.

يستهدف الاتفاق الأسواق فى البلدين، بالإضافة إلى الأسواق الخليجية والأوروبية، وإقامة مجزر بالخرطوم، للاستفادة من جلود وأحشاء الماشية فى صناعات مختلفة، وتصدير منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنها السكر والصلصة والخضروات المجمدة والعصائر والمكرونات وغيرها من السلع الغذائية إلى السودان، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة بدول القارة الإفريقية ،يأتى هذا فى إطار زيادة العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان

وأشار بيان لوزارة التموين اليوم، أن اللقاء بحث توفير اللحوم السودانية الطازجة والمبردة المعبأة فى عبوات بأوزان كيلو ونصف الكيلو لطرحها بأسعار مخفضة بفروع المجمعات الاستهلاكية، وشركتى الجملة والسيارات المتنقلة والمعارض السلعية، التى سيتم إقامتها بالمحافظات، وكافة منافذ البيع الخاصة بوزارة التموين، وذلك فى إطار الاستعدادات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

الجدير بالذكر، أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، قام خلال الفترة الماضية بالتعاقد على أكبر صفقة من الماشية بين مصر والسودان، بلغت نحو 800 ألف رأس ماشية يتم توريدها تباعا إلى مصر وذبحها فى المجازر المصرية تحت إشراف طبى وبيطرى، وطرحها فى المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة والسيارات المتنقلة بسعر50 جنيه للكيلو للطازج والمبرد.