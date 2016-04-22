تايم الأمريكية تختار "محمد بن نايف" ضمن الـ100 شخص الأكثر تأثيرا بالعالم

أعلنت مجلة تايم الأمريكية عن قائمتها السنوية للشخصيات المائة الأكثر تأثيرا فى العالم، وضمت القائمة هذا العام عددا من قادة دول العالم والرواد فى مختلف المجالات.

واختارت تايم ولى العهد السعودى الأمير محمد بن نايف كواحد من أكثر الشخصيات تأثيرا فى العالم، واصفة إياه بحارس السعودية.

وقالت إن الأمير، الذى كان العربى الوحيد ومعه الفتاة الإيزيدية نادية مراد فى القائمة، يلعب دورا لا غنى عنه فى حماية المملكة التى أسسها آبائه، وعندما كان رئيسا للمخابرات، أهلك القاعدة فى السعودية، واخترق المؤامرات، وضيق الخناق على تمويل الإرهاب، وعزز جهود اجتثاث التطرف.

وبعد وفاة الملك الراحل عبد الله، أصبح بن نايف الأول من جيله الذى يصل إلى ولاية العهد، واليوم يحمل على كتفيه واحدة من أعنف الأعباء فى الشرق الأوسط، وهى الدفاع عن بلاده وسط تصاعد موجة التهديدات من داعش والقاعدة وإيران المتمردة.

ومن قادة العالم، اختارت تايم مدير صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، ووزير الخارجية الأمريكى جون كيرى والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والمرشحين فى انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وبيرنى ساندرز وتيد كروز وهيلارى كلينتون، والرئيس الأمريكى باراك أوباما والصينى شى جينبينج والروسى فلاديمير بوتين والفرنسى فرانسوا هولاند والتركى رجب طيب أردوغان ورئيس كوريا الشمالية كين يونج أون ورئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو ورئيس مجلس النواب الأمريكى بول ريان والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، ومايكل زوكربيرج مؤسس فيسبوك.. كما ضمت أيضا الممثل الأمريكى الحائز على جائزة الأوسكار هذا العام ليوناردو ديكابريو.

ولى العهد السعودى وولى عهد أبو ظبى يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية

>