دار الإفتاء: تأجيل الصلاة لمشاهدة مباراة أو متابعة "فيس بوك" معصية

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الصلاة هى العبادة التى وقتها الله بتوقيتات معينة، فقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أى لها وقت فكل صلاة من الصلوات الخمس لها وقتها، والوقت يكون موسعا كما يقول العلماء، بمعنى أنه إذا أذن للعصر لك أن تؤجل الصلاة إلى ما قبل صلاة المغرب، وهذا هو الوقت المسموح به أن تصلى صلاة العصر فيه، ولكن ينبغى أن نتنبه أن الصلاة فى أول الوقت لها ميزة وفضيلة، فالنبى عندما سئل أى الأعمال خير قال الصلاة على وقتها يعنى فى أول وقت.

وأضاف ردا على سؤال حول حكم تارك الصلاة لمشاهدة مباراة أو متابعة "فيس بوك"، قائلا: "لو جلسنا أمام المباراة أو فيس بوك هذا لا عيب فيه، فافعل ما تشاء، ولكن إياك أن يجعلك الشيطان تسوف وتسترسل وتؤجل الصلاة، فنخشى أن تفوت وقت الصلاة كلها، وهنا تكون معصية أمام الله عز وجل، اجلس كما تشاء لمشاهدة المباراة أو أمام مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن حافظ على الصلاة فى وقتها، فنحن لا نحجر على أحد".

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