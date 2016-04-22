فصل طالب بجامعة بنى سويف كتب عبارات مسيئة للدولة على جدران المستشفى الجامعى

أصدر الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، قرارًا بفصل الطالب محمد أحمد حسن، المقيد بالفرقة الثانية بالمعهد الفنى للتمريض فصلاً نهائياً، لتسلله داخل المستشفى الجامعى ليكتب عبارات مسيئة للدولة على العديد من الجدران داخل المستشفى الجامعى.

وأوضحت الجامعة فى بيان اعلامى اليوم الجمعة أن مدير أمن كلية الطب قدم مذكرة تفيد بأن أفراد أمن المستشفى لاحظوا وجود عبارات مسيئة للدولة والجيش مكتوبة على العديد من الجدران داخل المستشفى، فتوجه مجموعة من الفريق الأمنى بالمستشفى إلى غرفة كاميرات المراقبة وقاموا بإسترجاعا الصورة وتم رصد شخص يرتدى زى التمريض ويحمل قلم ( فلومستر) ويقوم بكتابة هذة العبارات بنفسة،وبعد مراجعة سجلات الدخول لطاقم التمريض ،تبين انه طالب يدعى محمد أحمد حسن مقيد بالفرقة الثانية بالمعهد الفنى للتمريض،وتم رفع الواقعة إلى رئيس الجامعة والذى أحال الموضوع برمته إلى التحقيق.

من جانبه أكد الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة على تطبيق القانون على كل من ساهم أو شارك فى أعمال شغب أو تحريض الطلاب على العنف أو تعدى على الممتلكات والمنشآت العامة للدولة ،وأهاب رئيس الجامعة بضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف الجامعية، مشيرًا إلى ضرورة ترسيخ القيم التربوية والشخصية السوية والالتزام بالقيم وآداب وأخلاقيات العمل والتمسك بمدونة سلوك الطلاب موضحاُ أن الجامعة جزء من الدولة تعمل فى منظومة الحوكمة والإدارة والشفافية للقضاء على الظواهر السلبية التى تعيق المجتمع نحو التقدم والازدهار.

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