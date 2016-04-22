وصفة طبيعية من الكركم وزيت الزيتون والفلفل للوقاية من السرطان

• الأطعمة المقاومة للسرطان

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1- الكركم

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2- زيت الزيتون

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3- الفلفل الأسود

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• طريقة التجهيز:

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يعتبر السرطان من أكثر الأمراض فتكًا، ويكافح علماء الطب والعلوم لاكتشاف أسبابه وكيفية التعامل معه بنجاح، ومع ذلك، يتفق معظمهم على أن السبب الرئيسى للإصابة بالسرطان هو الإجهاد والالتهابات.>وينصح باحثون فى تقرير نشره مؤخرًا الموقع الطبى الأمريكى “Healthfood star”، بالبعد عن التوتر، مع التركيز على المركبات المضادة للالتهابات لافتين إلى أن 3 أطعمة موجودة فى كل بيت تقريبا يمكن أن تقى متناولها من الإصابة بالسرطان، وهى:>يحتوى الكركم على مضادات الأكسدة القوية والخصائص المضادة للالتهابات، كما يحتوى على مادة الكركمين، وهى واحدة من المركبات غير الكيميائية وأقوى مضاد للالتهابات وتعد العنصر النشط فى الكركم الذى يمتلك خصائص وقائية، ولديها القدرة على استهداف وقتل الخلايا السرطانية ومنع نموها، وثبت أنها تقلل من فرص الإصابة بسرطان الجلد، والمعدة، والثدى والقولون والبروستاتا.>الكركمين مركب قابل للذوبان، وعند إضافة زيت الزيتون إليه، يصل سريعاً إلى الأمعاء ومنها إلى مجرى الدم، فضلاً عن أن هذا الزيت غنى بالمواد المضادة للأكسدة وغيرها من المركبات المضادة للسرطان.>الجمع بين الفلفل الأسود والكركم، سلاح أقوى من الكركم بمفرده للوقاية من السرطان بنسبة 2000 ضعف.>• وصفة مضادة للسرطان>• المكونات:>½ ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.>¼ ملعقة صغيرة من الكركم.>قليل من الفلفل الأسود المطحون الطازج.>توضع جميع المكونات فى وعاء ومزجها، وإضافة الخليط إلى الحساء أو السلطة.

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