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باحثون: اكتشاف الجينات المرتبطة بالسعادة والاكتئاب

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باحثون: اكتشاف الجينات المرتبطة بالسعادة والاكتئاب باحثون: اكتشاف الجينات المرتبطة بالسعادة والاكتئاب
فى واحدة من أكبر الدراسات التى أجريت على جينات لها دور فى السلوك البشرى، اكتشف فريق من أكثر من 190 باحثا من 140 مؤسسة فى 17 دولة المتغيرات الجينية المرتبطة بالمشاعر كالسعادة والاكتئاب والعصبية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يرى فيه الباحثون ضرورة توخى الحذر عند تفسير النتائج المتوصل إليها فى الأبحاث على نحو أن المتغيرات الجينية لا تحدد ما إذا كان الشخص قد يتطور لديه أعراض الاكتئاب، القلق العصبى أو لديه شعور بالرفاهية.

وقال الدكتور فرايزر وود أحد المشاركين فى تطوير الأبحاث، لقد وجدنا 3 متغيرات جينية مرتبطة برفاهية الشخص، كيف يكون سعيدا، كيف يفكر أو يشعر تجاه حياته، كما وجدنا مسئولية اثنين من الجينات بأعراض الاكتئاب، ونحو 11 جينا بالاختلافات العصبية.

وأوضح "وود" أن كيفية تفكير الأشخاص وشعورهم نحو الحياة يعتمد على عوامل متعددة بما فى ذلك الجينية.


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