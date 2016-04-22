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ضبط 28 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستخدام الآدمى بحملة تموينية فى أسيوط

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ضبط 28 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستخدام الآدمى بحملة تموينية فى أسيوط ضبط 28 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستخدام الآدمى بحملة تموينية فى أسيوط
ألقى ضباط مباحث بأسيوط بالتعاون مع إدارتى الطب البيطرى والصحة والتموين القبض على شخصين بحوزتهما 28 طنا و148 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل ترويجها فى الأسواق خلال احتفالات عيد شم النسيم.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مديرية التموين بورود معلومات اكدتها التحريات بقيام "محمود. م. م. ص" 45 سنة مقيم بندر أبو تيج، صاحب محل ومخزن أسماك مملحة بتخزين كميات كبيرة من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بغرض إعادة ترويجها للبيع فى الأيام القادمة خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة توجهت حملة من التموين بمشاركة ضباط قسم شرطة أبو تيج ولجان فنية من الطب البيطرى والصحة، حيث تم التقابل مع المتحرى عنه وضبط بمسكنه والمخزن الخاص به 500 27 سبعة وعشرون طن وخمسمائة كيلو من الأسماك المملحة معبأة داخل 1100 صفيحة زنة الواحدة 25 كيلو جراما.

وقد أكدت اللجان الفنية البيطرية والصحية أن تلك المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لتغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وأنها متحللة وتظهر عليها علامات التعفن ورأت اللجنة البيطرية إعدام المضبوطات عقب استئذان النيابة.

كما تم ضبط "كريم. ن. ك. أ" 46 سنة سائق ومقيم بندر منفلوط وحال تواجد الحملة ببندر ديروط تم ضبط السيارة 3517 ى ج ا، وعلى متنها كميات تزن 648 ستمائة وثمانية وأربعين كيلو من الأسماك المملحة معبأة داخل 36 صفيحة زنة الواحدة 18 كيلو وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما أكدت اللجنة البيطرية والتى ترى اعدامها عقب استئذان النيابة.

وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة النيابة.


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مصر 365

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