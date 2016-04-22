ارتفاع عدد قتلي انفجار مصنع كيميائي بالمكسيك إلى 24 شخصًا

أعلنت الشركة المالكة لمصنع Pemex للبتروكيميائيات بولاية فيراكروز المكسيكية، ارتفاع عدد قتلي الانفجار الذى وقع بالمصنع إلى 24 شخصا ، مشيرة إلى أن هذا العدد قابل للزيادة.

> ونقلت قناة روسيا اليوم عن الشركة قولها اليوم /الجمعة/ – إن عدد المصابين لم يتغير وييلغ 136 شخصا بمن فيهم 13 مصابا لا يزالون في حالة خطرة، بينما يبقى 18 شخصا آخر في عداد المفقودين.

> من جانبه، نفى المدير العام للشركة صاحبة المصنع هوسيه أنطونيو غونساليس ارتباط وقوع حادث الانفجار بمشاكل اقتصادية تعاني منها الشركة، موضحا أن إدارة الشركة تعلم بوقوع تسرب للغاز لكنها لا تعرف سببه .

> وأضاف أن أعمال التنظيف في موقع الكارثة قد تستغرق حتى سنة واحدة، مشيرة إلى أن رائحة النشادر لا تزال تنبثق في الهواء من مكان الانفجار.