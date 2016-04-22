أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ارتفاع عدد قتلي انفجار مصنع كيميائي بالمكسيك إلى 24 شخصًا

Google+ Print
ارتفاع عدد قتلي انفجار مصنع كيميائي بالمكسيك إلى 24 شخصًا ارتفاع عدد قتلي انفجار مصنع كيميائي بالمكسيك إلى 24 شخصًا

22 إبريل 2016 | 10:08 صباحاً

أعلنت الشركة المالكة لمصنع Pemex للبتروكيميائيات بولاية فيراكروز المكسيكية، ارتفاع عدد قتلي الانفجار الذى وقع بالمصنع إلى 24 شخصا ، مشيرة إلى أن هذا العدد قابل للزيادة.
> ونقلت قناة روسيا اليوم عن الشركة قولها اليوم /الجمعة/ – إن عدد المصابين لم يتغير وييلغ 136 شخصا بمن فيهم 13 مصابا لا يزالون في حالة خطرة، بينما يبقى 18 شخصا آخر في عداد المفقودين.
> من جانبه، نفى المدير العام للشركة صاحبة المصنع هوسيه أنطونيو غونساليس ارتباط وقوع حادث الانفجار بمشاكل اقتصادية تعاني منها الشركة، موضحا أن إدارة الشركة تعلم بوقوع تسرب للغاز لكنها لا تعرف سببه .
> وأضاف أن أعمال التنظيف في موقع الكارثة قد تستغرق حتى سنة واحدة، مشيرة إلى أن رائحة النشادر لا تزال تنبثق في الهواء من مكان الانفجار.

عاجل 2016-04-22

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا