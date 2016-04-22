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بالصور.. شبكة "بلومبرج" تنشر صورا للأمير محمد بن سلمان داخل قصره

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بالصور.. شبكة "بلومبرج" تنشر صورا للأمير محمد بن سلمان داخل قصره بالصور.. شبكة "بلومبرج" تنشر صورا للأمير محمد بن سلمان داخل قصره
نشرت "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية على موقعها الإلكترونى، عددا من الصور التى التقطتها للأمير محمد بن سلمان، ولى ولى عهد المملكة العربية وزير الدفاع، خلال الحوارين اللذين أجرتهما معه واستمرا 8 ساعات بقصره فى الرياض.

وأظهرت الصور التى تم التقاطها للأمير محمد بن سلمان، جوانب من حياته الشخصية اليومية بعيدا عن حياته الرسمية.

وبدا الأمير محمد بن سلمان فى إحدى الصور التى نشرتها "بلومبرج" داخل مكتبه فى قصر خادم الحرمين الشريفين بعرفة، وفى صورة أخرى واقفا فى إحدى ردهات القصر، وتبدو فى الممر صور ملوك المملكة العربية السعودية السابقين.

كما أظهرت صورة أخرى كان الأمير بن سلمان يتصفح "آى باد" داخل قصر العوجا بالدرعية، وبدت فى صورة أخرى صالة مكشوفة داخل القصر.

شبكة بلومبرج تنشر صورا للأمير محمد بن سلمان داخل قصره (1)

شبكة بلومبرج تنشر صورا للأمير محمد بن سلمان داخل قصره (2)

شبكة بلومبرج تنشر صورا للأمير محمد بن سلمان داخل قصره (3)

شبكة بلومبرج تنشر صورا للأمير محمد بن سلمان داخل قصره (4)


>- ولى ولى العهد السعودى وجون كيرى يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

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مصر 365

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