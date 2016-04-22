إسرائيل تمنع عشرات الفلسطينيين من أداء الصلاة بالأقصى بحجة "عيد الفصح"

> منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة عشرات الفلسطينيين فى قطاع غزة من التوجه إلى القدس عبر معبر بيت حانون "ايرز" لأداء الصلاة فى المسجد الأقصى المبارك بذريعة الأعياد اليهودية.

وقال مسؤول فى الارتباط الفلسطينى - فى تصريح صحفى - "لم يغادر العشرات من غزة الذين تفوق أعمارهم الـ 60 عاما للصلاة فى المسجد الأقصى بسبب الأعياد الإسرائيلية"، مضيفا أن معبر "ايرز" يعمل اليوم للحالات الطارئة فقط.

يشار إلى أن 200 مصل من قطاع غزة يغادرون كل جمعة إلى القدس للصلاة فى المسجد الأقصى المبارك عبر "ايرز" والعودة فى نفس اليوم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى أعلن أنه سيفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وإغلاق المعابر إلى قطاع غزة بسبب حلول عيد الفصح اليهودى مساء اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يتم فرض الإغلاق على الضفة وإغلاق معابر القطاع ابتداء من منتصف هذه الليلة وحتى صباح يوم الأحد المقبل، وسيسمح خلال هذه الفترة عبور الحالات الإنسانية والصحية والاستثنائية بعد مصادقة جيش الاحتلال.

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