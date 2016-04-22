نائب محافظ البحيرة:إنشاء أول منطقة لوجستية بحرية برشيد بتكلفة1.8مليار دولار

أكدت المهندسة نادية عبده نائب محافظ البحيرة ضرورة دعم المشروعات الاستثمارية على أرض المحافظة، للمساعدة فى الخطط التنموية للدولة، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تمت الموافقة بشكل مبدئى على إنشاء عدة مشروعات عملاقة بالبحيرة منها إقامة أول منطقة لوجستية بحرية بمنطقة رشيد بتكلفة مليار و800 مليون دولار، تشمل إنشاء ميناء بحرى ورصيف تداول ومحطة حاويات تجارية.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن هذا المشروع يقام على مساحة 2000 فدان بالشريط الساحلى بين منطقة إدكو ورشيد، بالقرب من شركات البترول المقامة على البحر المتوسط، ما يؤدى إلى طفرة اقتصادية هائلة بالمحافظة.

موضحة أن الشركات المنفذه للمشروع تقدمت بدراسة جدوى متكاملة مدعمة بالخرائط اللازمة، وجار استكمال موافقة الجهات التنفيذية والقوات المسلحة تمهيدا للبدء فى إنشاء المشروع على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

لافته إلى أن هذا المشروع البحرى إذا قيض له النجاح سيغير وجه منطقتى رشيد وإدكو بالكامل، ويحول ميناء إدكو إلى ميناء عالمى لاستيعاب السفن العملاقة بالبحر المتوسط خاصة مع عمليات التكريك بالممرات الملاحية المؤدية إلى الميناء.

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