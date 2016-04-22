أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

استنفار للجيش الجزائرى على الحدود مع مالى بعد تسلل 5 إرهابيين

Google+ Print
استنفار للجيش الجزائرى على الحدود مع مالى بعد تسلل 5 إرهابيين استنفار للجيش الجزائرى على الحدود مع مالى بعد تسلل 5 إرهابيين

>ذكرت مصادر أمنية موثوقة لصحيفة "الخبر" الجزائرية أن قوات الجيش الوطنى الجزائرى قامت بتطويق أهم المنافذ والمسالك عبر الحدود المالية الجزائرية وتحديدا منطقة الخليل الواقعة على بعد 285 كلم شمال المقاطعة الإدارية برج باجى مختار الحدودية (650 كلم جنوب عاصمة الولاية أدرار) حيث تقوم كتائب الجيش الوطنى الشعبى المرابطة بالحدود الجزائرية المالية بعملية تمشيط واسعة.

ونقلت الصحيفة - فى عددها الصادر اليوم /الجمعة/ - عن المصـادر نفسها قولها "إن عملية التوغل وفرض الخناق وحالة الاستنفار الأمنى غير المسبوق جاءت بعد حصول عناصر الجيش على معلومات مؤكدة تفيد بتحرك مجموعة إرهابية مكونة من خمسة أشخاص مسلحين تمكنت من التسلل إلى منطقة برج باجى مختار عبر منطقة الخليل وتيمياوين الحدودية وهى بصدد القيام بعملية إرهابية.

وأشارت "الخبر" إلى أنه تمت محاصرة مكان تواجد اثنين من هذه الجماعة الإرهابية، ولا تزال عملية البحث والترصد متواصلة للإطاحة بالرؤوس الإرهابية الناشطة بمنطقة برج باجى مختار ومنطقة الخليل إحدى أهـم المعاقل الإرهابية بشمال مالي.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365