استنفار للجيش الجزائرى على الحدود مع مالى بعد تسلل 5 إرهابيين

>ذكرت مصادر أمنية موثوقة لصحيفة "الخبر" الجزائرية أن قوات الجيش الوطنى الجزائرى قامت بتطويق أهم المنافذ والمسالك عبر الحدود المالية الجزائرية وتحديدا منطقة الخليل الواقعة على بعد 285 كلم شمال المقاطعة الإدارية برج باجى مختار الحدودية (650 كلم جنوب عاصمة الولاية أدرار) حيث تقوم كتائب الجيش الوطنى الشعبى المرابطة بالحدود الجزائرية المالية بعملية تمشيط واسعة.

ونقلت الصحيفة - فى عددها الصادر اليوم /الجمعة/ - عن المصـادر نفسها قولها "إن عملية التوغل وفرض الخناق وحالة الاستنفار الأمنى غير المسبوق جاءت بعد حصول عناصر الجيش على معلومات مؤكدة تفيد بتحرك مجموعة إرهابية مكونة من خمسة أشخاص مسلحين تمكنت من التسلل إلى منطقة برج باجى مختار عبر منطقة الخليل وتيمياوين الحدودية وهى بصدد القيام بعملية إرهابية.

وأشارت "الخبر" إلى أنه تمت محاصرة مكان تواجد اثنين من هذه الجماعة الإرهابية، ولا تزال عملية البحث والترصد متواصلة للإطاحة بالرؤوس الإرهابية الناشطة بمنطقة برج باجى مختار ومنطقة الخليل إحدى أهـم المعاقل الإرهابية بشمال مالي.

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