العثور على جثتين غارقتين بمياه بحر اليوسفى فى المنيا

عثر أهالى قرية الصالحية على جثتين غارقتين بمجرى مياه البحر اليوسفى بمركز العدوة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة العدوة من أهالى الصالحية بغرق طالبين بمياه البحر اليوسفى.

انتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهرى تم انتشال الجثتين وتبين أنهما لكل من محمود شعبان 16 سنة ومحمود رمضان 16 سنة طالبين وبسؤال والد الأول شعبان 50 سنة عامل ووالد الثانى قررا غرق نجليهما حال استحمامهما بالمجرى المائى بالبحر اليوسفى ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك.

تم نقل الجثتين لمستشفى العدوة العام وبتوقيع الكشف الطبى عليهما بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وجارى تحرى المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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