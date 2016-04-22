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القبض على عاطل لحيازته كيلو بانجو بدراو فى أسوان

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القبض على عاطل لحيازته كيلو بانجو بدراو فى أسوان القبض على عاطل لحيازته كيلو بانجو بدراو فى أسوان
تمكن رجال المباحث بمركز دراو بأسوان من القبض على عاطل لاتهامه بحيازة كيلو جرام من المواد المخدرة، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان إخطارا يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دراو عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهم "كرم.ح" 29 سنة عاطل بحيازته كمية من من نبات البانجو المخدر موزعة على 6 لفافات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 994 إدارى مركز دراو لسنة 2016، وجارى العرض على نيابة المركز لمباشرة التحقيق.


>- ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو بانجو و600 قرص ترامادول بأسوان
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