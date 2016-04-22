ضبط عصابة اختطفت طفلا من محافظة المنيا وفرجت عنه مقابل فدية

تمكنت مديرية أمن أسيوط من إلقاء القبض على شخصين قاما باختطاف طفل من محافظة المنيا وأفرجوا عنه مقابل فدية مالية دفعها أهلية المختطف .

كانت معلومات قد وردت لضباط فرع بحث الشمال بمديرية أمن أسيوط مفادها تواجد المتهمين فى واقعة المحضر إدارى مركز مطاى المنيا لسنة 2016 بتاريخ 5/4/2016 بشأن اختطاف "أنطونيوس . ن . ح" 14 سنة طالب ومقيم منشية منبال مطاى المنيا، بأحد المحاجر بالمنطقة الجبلية بناحية قرية بنى عدى دائرة مركز منفلوط، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية بالاشتراك وفرع الأمن العام ضمت ضباط مباحث فرع الشمال ومركز منفلوط مدعومين بمجموعات قتالية من قوات الأمن .

أسفرت عن ضبط كل من "?مصطفى . م . ك" 28 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 6 قضايا خطف وسلاح وشروع فى قتل وضرب ?2، كما تم ضبط "?وليد . ع . د" 21 سنة عامل، ومقيمان بنى زيد بوق دائرة مركز القوصية بالسيارة رقم 5178 ص ق وماركة شروكى سوداء اللون قيادة الأول وبحوزتهما بندقية آلية، و2 خزينة، و58 طلقة من ذات العيار ?، و?طبنجة حلوان عيار 9مم، 8 خزينة، و?مبلغ مالى قدرة 250 ألف جنيه من حصيلة دفع الفدية من أهلية الطفل المختطف?.

بمواجهة المتهمين بما توصلت إليه التحريات أكدا صحتها واعترفا بارتكابهما واقعة الخطف، وأقرا بحيازتها للأسلحة المضبوطة واستخدامها فى الواقعة، وأن السيارة تم استخدامها فى التنقل عقب اختطاف الطفل إلى زراعات بناحية بنى زيد دائرة مركز القوصية والهواتف المحمولة، لتحقيق الاتصال مع أهلية المجنى عليه ومساومتهم بطلب الفدية .

واعترفا بأسماء باقى التشكيل العصابى وهم "?حسين . أ . أ " 21 سنة عامل ومقيم التوفيقية دائرة مركز سمالوط المنيا " المحبوس احتياطيا بذات القضية " ?، و" ?محمد . ك . ك . " 27 سنة فلاح والسابق اتهامه فى القضية رقم 5868 جنح مركز القوصية لسنة 2009م (ضرب) ?، و"?فهد . م . ك " 25 سنة عامل،ومقيمان بنى زيد دائرة مركز القوصية السابق اتهامه فى قضية سلاح جنايات مركز القوصية لسنة 2010 ?، و"?وليد . ن . ص . " 28 سنة فلاح ومقيم بندر مركز القوصية والسابق اتهامه فى قضية قتل إدارى مركز منفلوط، .وجار العمل على ضبط باقى المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة .?

فى سياق متصل ألقى ضباط مباحث مركز شرطة أسيوط القبض على عاطل يتاجر فى المخدرات بحوزته 40 كيلو بانجو و200 قرص مخدر داخل كيسين وجوال بقرية درنكة دائرة المركز.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد ضبط "إبراهيم . م . م . " 35 سنة عامل . مقيم درنكة دائرة مركز أسيوط وبحوزته 3 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر، و2 جوال من البلاستيك من ذات المخدر تزن جميعها حوالى 40 كيلو جراما تقريبا، و200 قرص لعقار التامول المخدر، وسلاح أبيض (سنجة)، ومبلغ مالى قدرة 1700 جنيه، وهاتف محمول بقصد الاتجار

>وتم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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