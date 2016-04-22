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بالفيديو.. 6 تمرينات بسيطة لتجنب مشاكل العمود الفقرى فى العمل

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بالفيديو.. 6 تمرينات بسيطة لتجنب مشاكل العمود الفقرى فى العمل بالفيديو.. 6 تمرينات بسيطة لتجنب مشاكل العمود الفقرى فى العمل
نشر الموقع الأمريكى "Brightside"، مؤخرًا يحوى تمرينات بسيطة تجنب الفرد مشاكل العمود الفقرى التى تصيب كثيرًا من الذين يجلسون ساعات طويلة فى العمل أمام أجهزة الكمبيوتر.
>وتتضمن هذه التمرينات:

التمرين الأول:


>اجلس وظهرك فى وضع مستقيم وضع كفيك أعلى كتفيك وحرك جسمك يسارًا ويمينًا.
>

التمرين الثانى:


>أثناء جلوسك وظهرك مستقيمًا ضع كفيك فوق بعضهما وضعهما على ساقيك فى وضع ثابت، وارفع كتفيك إلى أعلى إلى أسفل.
>

التمرين الثالث:


>اجلس فى وضع مستقيم وساقيك ممدودتين ومد ذراعيك مستقيمتين إلى الأرض.
>

التمرين الرابع:


> ضع ذراعيك أعلى كتفيك، وحركهما لليسار ثم لليمين.
>

التمرين الخامس:


>اجلس مستقيمًا وضع ذراعيك على قدميك، وحرك ذراعيك للإمام ثم للخلف عدة مرات.
>

التمرين السادس:


>ضع ذراعيك أعلى كتفيك، وحركهما للأمام بشكل دائرى مع التكرار.
>وبعد ممارسة هذه التمرينات البسيطة، يمكن استكمال العمل، فهذه التمرينات تجعلك تشعر بالراحة والاسترخاء ويصبح معها جسمك أكثر مرونة وتقلل من مشاكل الظهر والرقبة الناتجة عن الجلوس ساعات طويلة.

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