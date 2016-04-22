وزارة التموين تطرح وجبات إفطار رمضانية تكفى4 أفراد بـ24جنيها للوجبة

أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن طرح 3 وجبات "إفطار" متنوعة خلال شهر رمضان تكفى الوجبة 4 أفراد بجانب وجبة "كون وجبتك" بمنافذ شركتى الجملة " العامة والمصرية"، وكذلك منافذ المجمعات الاستهلاكية، لتلبية احتياجات المواطنين، استعدادا لشهر رمضان، وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأضاف الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ" اليوم السابع " أن الوجبات الجديدة التى سيتم طرحها تشمل وجبة سمك بسعر 24 جنيها وتحتوى على كيلو سمك وكيلو أرز وعدد 2 كيس طحينة، ووجبة كبده بسعر 30 جنيها تحتوى على كيلو كبدة برازيلى مجمدة، وعدد 2 كيس مكرونة وعبوة صلصة، ووجبة تحتوى على دجاجة زنة كيلو و100 جرام وعدد 2 كيس مكرونة، وعبوة صلصة بسعر 27 جنيها، بالإضافة إلى وجبة "كون وجبتك" التى يتم طرحها، وتحتوى على نصف كيلو لحمة برازيلى، وكيلو أرز وعدد 2 كيس خضار مجمد وكيس بلح جاف.
>- وزارة التموين تطلق مبادرة "أهلا رمضان" منتصف شعبان برعاية السيسى.. خالد حنفى: إنشاء معارض بجميع المحافظات.. ويؤكد: وفرنا سلعا بـ1.5 مليار جنيه وبتخفيضات 30%.. والرئيس يتابع الأسعار أولا بأول
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