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وزارة التموين تطرح وجبات إفطار رمضانية تكفى4 أفراد بـ24جنيها للوجبة

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وزارة التموين تطرح وجبات إفطار رمضانية تكفى4 أفراد بـ24جنيها للوجبة وزارة التموين تطرح وجبات إفطار رمضانية تكفى4 أفراد بـ24جنيها للوجبة
أعلن الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، عن طرح 3 وجبات "إفطار" متنوعة خلال شهر رمضان تكفى الوجبة 4 أفراد بجانب وجبة "كون وجبتك" بمنافذ شركتى الجملة " العامة والمصرية"، وكذلك منافذ المجمعات الاستهلاكية، لتلبية احتياجات المواطنين، استعدادا لشهر رمضان، وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضاف الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ" اليوم السابع " أن الوجبات الجديدة التى سيتم طرحها تشمل وجبة سمك بسعر 24 جنيها وتحتوى على كيلو سمك وكيلو أرز وعدد 2 كيس طحينة، ووجبة كبده بسعر 30 جنيها تحتوى على كيلو كبدة برازيلى مجمدة، وعدد 2 كيس مكرونة وعبوة صلصة، ووجبة تحتوى على دجاجة زنة كيلو و100 جرام وعدد 2 كيس مكرونة، وعبوة صلصة بسعر 27 جنيها، بالإضافة إلى وجبة "كون وجبتك" التى يتم طرحها، وتحتوى على نصف كيلو لحمة برازيلى، وكيلو أرز وعدد 2 كيس خضار مجمد وكيس بلح جاف.


>- وزارة التموين تطلق مبادرة "أهلا رمضان" منتصف شعبان برعاية السيسى.. خالد حنفى: إنشاء معارض بجميع المحافظات.. ويؤكد: وفرنا سلعا بـ1.5 مليار جنيه وبتخفيضات 30%.. والرئيس يتابع الأسعار أولا بأول
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