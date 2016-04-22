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أوقاف سوهاج: خطبة الجمعة اليوم بعنوان "الشكر.. حقيقته وأثره فى حفظ النعم"

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أوقاف سوهاج: خطبة الجمعة اليوم بعنوان "الشكر.. حقيقته وأثره فى حفظ النعم" أوقاف سوهاج: خطبة الجمعة اليوم بعنوان "الشكر.. حقيقته وأثره فى حفظ النعم"
قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج إنه تقرر أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان "الشكر.. حقيقته وأثره فى حفظ النعم".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الأئمة والخطباء يتناولون الحديث عن حقيقة الشكر وفضله وأنواعه، وأن الشكر من صفات الأنبياء والصالحين مع ذكر ثمرات الشكر وأثره فى حفظ النعم، وأن شكر أهل المعروف من شكر الله.

ومن جانب آخر قال الشيخ عبد الرحمن اللاوى مدير المساجد بمديرية أوقاف سوهاج إن الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج سيفتتح اليوم مسجد الحدايدة ـ ساحل طهطا ـ طهطا ـ سوهاج بحضور عدد من القيادات المديرية.


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