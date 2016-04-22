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السيطرة على حريق بمحطة بنزين بالفيوم دون خسائر بشرية

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السيطرة على حريق بمحطة بنزين بالفيوم دون خسائر بشرية السيطرة على حريق بمحطة بنزين بالفيوم دون خسائر بشرية
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق، شب فى محطة بنزين بطريق الفيوم-القاهرة القديم، بمركز سنورس، أثناء تفريغ حافلة مواد بترولية، فى خزان المحطة، دون خسائر بشرية.

كان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد هشام صادق، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، بورود بلاغ باشتعال النيران، فى خزان للوقود بمحطة بنزين شاكر، بطريق الفيوم- القاهرة القديم، بمركز سنورس، أثناء قيام عامل المحطة، بتفريغ البنزين من حافلة نقل المواد البترولية، فى خزان المحطة.

انتقلت 4 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق عن طريق المياه ومادة رغوية، حيث أسفر الحريق عن احتراق كمية من البنزين فى خزان المحطة، دون خسائر بشرية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة سنورس، لتتولى التحقيق.


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