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ضبط 40 هاربا من تنفيذ أحكام و135 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

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ضبط 40 هاربا من تنفيذ أحكام و135 مخالفة مرورية فى شمال سيناء ضبط 40 هاربا من تنفيذ أحكام و135 مخالفة مرورية فى شمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فجر اليوم الجمعة فى بيان لها عن ضبط 40 هاربا من تنفيذ أحكام بينهم "س ف ح"، والمطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 468 لسنة 2015 جنايات قسم ثالث العريش "مخدرات"، حصر رقم 22 لسنة 2016 والمقيدة برقم 625 لسنة 2015 كلى شمال سيناء والمحكوم علية فيها بجلسة 5/3/2016 السجن المشدد 3 سنوات.

وتمكن ضباط قسم مباحث بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط 8 قضايا تموينية، كما تمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 38 مخالفة متنوعة.

وتابع البيان أنه فى إطار جهود المديرية المستمرة لتفعيل قانون وقواعد المرور وتحقيق الانضباط المرورى بالطرق العامة والرئيسية للحد من الحوادث حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين فقد أسفرت الحملات المرورية عن ضبط 135 مخالفة مرورية.


>- ضبط 40 هاربا من تنفيذ أحكام و107 مخالفات مرورية بشمال سيناء
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مصر 365

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