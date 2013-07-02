التنمية الإدارية: إضافة مليون و650 ألف مولود على بطاقات التموين

قال الدكتور أحمد سمير المفوض باختصاصات وزير التنمية الإدارية إنه “تم حتى الآن إضافة 650ر1 مليون مولود على البطاقات التموينية من خلال بوابة الدعم على موقع الحكومة الإلكترونية”.

وأضاف سمير - أنه “تمت إضافة نحو 1.5 مليون مولود عن طريق تسجيل بطاقة الرقم القومي ، فيما قام 103 آلاف مولود جديد عن طريق اسم الأم فقط وهي آلية تم استحداثها للتسهيل على المواطنين”.

ولفت إلى أن إجمالي من قاموا بحذف أنفسهم بلغ حتى الآن نحو 52.466 ألف فرد ، موضحا أن إجمالي التعديلات التى تمت منذ بدء التسجيل فى 8 يونيو الماضي وحتى الآن بلغ 14 مليون مواطن.

ونوه بأنه سيتم فتح إصدار بطاقة جديدة من على الموقع الإلكتروني خلال أسبوعين وتسهيلا على المواطنين.. لافتا إلى أنه سيتم التحقق من البيانات من خلال بيانات الرقم القومي بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية.

أ ش أ