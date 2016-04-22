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وزير داخلية ليبيا يبحث مع القيادات فى بنغازى توسيع العمل بالمناطق المحررة

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وزير داخلية ليبيا يبحث مع القيادات فى بنغازى توسيع العمل بالمناطق المحررة وزير داخلية ليبيا يبحث مع القيادات فى بنغازى توسيع العمل بالمناطق المحررة

>عقد وزير الداخلية المكلف بالحكومة الليبية الموقتة،اللواء طيار محمد المدنى الفاخرى، مساء أمس الخميس، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأجهزة الأمنية لبحث توسيع العمل بالمناطق المحررة بمدينة بنغازى شرق ليبيا .

وقال عضو مكتب الإعلام بوزارة الداخلية،إبراهيم الحوتى فى تصريح لـ"بوابة الوسط" ،إن الاجتماع الذى عقد بمقر وزارة الداخلية فى بنغازى كان بحضور مدير أمن بنغازى، العقيد مصطفى رقيق، ورئيس جهاز الأمن الداخلى العقيد إدريس السعيطى ورئيس وحدة الشؤون الأمنية بمديرية الأمن العقيد رافع بسيكريى.

وأوضح الحوتى أن الاجتماع ناقش توفير الأمن وزيادة توسيع نطاق الغرف الأمنية بعد تحرير عدة مناطق وأحياء بالمحور الغربى والجنوبى للمدينة، خصوصًا أن الحسم أصبح قاب قوسين أو أدنى، مشيرًا إلى أن الاجتماع بحث أيضًا آلية نشر دوريات ثابتة ومتحركة بتلك المناطق.
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