اشرب علشان ترتاح.. مشروبات طبيعية تعالج الصداع

الصداع.. آلام كثيرة تدق فى الرأس فجأة دون إنذار ويرتبط فى كثير من الأحيان بعدم القدرة على العمل أو الحركة، ويلجأ الكثيرون للمسكنات التى تسبب آثارًا جانبية أخرى بالجسم، ما جعل الباحثين يسعون لاكتشاف طرق طبيعية للتعامل مع الصداع والتخفيف من آلامه.

وفى السياق قال الموقع الأمريكى "thedailymeal" فى تقرير نشره مؤخرًا إن أسباب الصداع كثيرة فقد يحدث بسبب وجود مشكلات فى الجيوب الأنفية أو النظر أو بسبب الإجهاد وقلة النوم.

وأوضح التقرير أن العلماء اكتشفوا طرقًا طبيعية تساعد فى تخفيف آلام الصداع، منها:

النعناع وشاى الزنجبيل لتهدئة الصداع

>وجد الباحثون أن شرب النعناع يهدأ أعصاب وعضلات الجسم، وينقل نفس إشارات التهدئة للدماغ ما يخفف الصداع قليلاً.

كما يساعد شاى الزنجبيل فى استرخاء الأوعية الدموية إضافة لدوره فى تحسين تدفق الدم فى الدماغ، لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهاب تعمل على تنشيط مستقبلات المواد الأفيونية الطبيعية فى الدماغ وهذا يساعد على تخفيف الألم.

شوربة الطماطم الحارة تهدأ الصداع

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>الطماطم تحتوى على سكريات مفيدة إضافة لفيتامينات ومعادن كثيرة تساعد فى التخلص من الصداع، والبهار الحار على شوربة الطماطم يعزز فاعلية الطماطم فى تهدئة الصداع.

تعرض الحوامل لنوبات الصداع النصفى يعرضهن للولادة المبكرة وتسمم الحمل

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