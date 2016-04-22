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مدير "متحف الآثار": تسلم تمثال "الكاتب المصرى" قريبا لوضعه بمكتبة الإسكندرية

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مدير "متحف الآثار": تسلم تمثال "الكاتب المصرى" قريبا لوضعه بمكتبة الإسكندرية مدير "متحف الآثار": تسلم تمثال "الكاتب المصرى" قريبا لوضعه بمكتبة الإسكندرية
قال الدكتور طارق العوضى، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إنه تمت الموافقة من وزارة الآثار بوضع تمثال "الكاتب المصرى" الذى يعود إلى العصور الفرعونية القديمة، داخل متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه جار الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لتسلم تمثال "الكاتب المصرى"، ووضعه داخل متحف الآثار، مشيرا إلى أن المتحف قد تقدم بطلب رسمى إلى وزارة الآثار لاقتناء هذا التمثال ضمن القطع الأثرية المعروضة داخل المتحف، وذلك لعلاقته الوثيقة بمكتبة الإسكندرية، قائلا: "من غير المعقول ألا يوجد تمثال الكاتب المصرى ضمن مقتنيات مكتبة الإسكندرية وهو يعبر عن تاريخ إنشاء المكتبة والغرض منها".

كما أشار إلى أنه سيتم تسلم بعض القطع الأثرية الهامة بالإضافة إلى تمثال الكاتب المصرى، حيث سيتم تسلم بعض من الأوانى الفخارية التى كانت تستخدم فى عملية التحنيط فى العصر الفرعونى القديم، وسوف تكون أحد أهم المقتنيات الفرعونية فى المتحف .

يذكر أن متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية قد تأسس فى عام 2001، ويهدف إلى عرض نبذة عن العصور المتعاقبة التى مرت على ، كما يهدف إلى نشر الوعى الثقافى لدى النشء، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية.


>رئيس المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم يحاضر اليوم فى مكتبة الإسكندرية

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