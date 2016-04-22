بالصور.. مبنيان منهاران يستخدمان للأعمال المخالفة بشالما البلد بكفر الشيخ

تعددت نداءات أهالى قرية شالما البلد التابعة لمركز سيدى سالم بكفر الشيخ ، للواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ ، لتنفيذ قرار إزالة المبنى المنهار الخاص بالجمعية الزراعية بالقرية.

قال سامى مشعل إمام خطيب، لليوم السابع إن هذا المبنى صدر له قرار إزالة من سنة 1997 ولم ينفذ حتى الآن، مضيفاً سقطت من المبنى بعض البروز من على أحد الأطفال وأصيب بإصابات متعددة، مؤكدا إن هذا المبنى مغلق تماما مايقرب من 15 سنة.

وأضاف يوجد مبنى آخر لمدرسة أبتدائية صدر له قرار إزالة فى نفس القرار وللأسف تحول ذلك المكان للمارسة الأعمال المنافية للأداب وممارسة الأعمال المخالفة للقوانين وشرب المخدرات وغيرهم.

وقال محمد محمود من أهالى القرية، هذا المكان اتخذه شاب وكر لتربية كلبه وحيازة الأسلحة البيضاء ويزعج المارة وذات مرة تعدى على أحد الشباب، وألقى القبض عليه وحكم عليه بالسجن، مضيفاً أن أحد أهالى القرية أغلق هذا المبنى تماما بالطوب البلوك، ونطالب محافظ كفر الشيخ وكل الجهات المعنية من الزراعة والأمن والجهات التنفذية بتنفيذ قرار الإزالة حفاظا على المارة لأن هذا المكان أصبح مهجورا ولا يستطيع أحد أن يمر بجوراه.

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