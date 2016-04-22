ضبط صاحب محل لبيعه مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة من القبض على صاحب محل غير مرخص لبيعه مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لمباحث التموين والتجارة، مفادها قيام صاحب محل غير مرخص لمستحضرات التجميل، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية والأعشاب الطبية ومستحضرات العناية الشخصية غير المسجلة بوزارة الصحة، والخالية من أيه بيانات أو مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها (مجهولة المصدر)، لطرحها للبيع للجمهور.

داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وأسفرت المداهمة عن ضبط صاحب المحل، وضبط بحوزته 1305 عبوة مستحضرات عناية شخصية ( كريمات ) غير مسجلة بوزارة الصحة (مجهولة المصدر ) وتم التحفظ على المضبوطات جميعها تحت تصرف النيابة العامة، وسحب العينات اللازمة منها لإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة للفحص والتحليل.