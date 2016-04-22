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5 مشاكل صحية تواجه الطفل بسبب الولادة المبكرة.. تعرفى عليها

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5 مشاكل صحية تواجه الطفل بسبب الولادة المبكرة.. تعرفى عليها 5 مشاكل صحية تواجه الطفل بسبب الولادة المبكرة.. تعرفى عليها
ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" مؤخرًا العديد من المشاكل الصحية التى يتعرض لها الطفل عند ولادته قبل موعده.

وأوضح التقرير وجود العديد من العوامل التى قد تؤدى إلى للولادة المبكرة منها اتباع الحامل نظام غذائى غير صحى ووجود تاريخ وراثى وتعرضها للإجهاد والاكتئاب والإصابة بمرض والسمنة السكرى والتدخين وإدمان الكحول.

وأوضح التقرير أن المشاكل الصحية التى يتعرض لها الطفل عند الولادة المبكرة تشمل:
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>1- صعوبة فى التنفس:


>العديد من الأطفال الخدج يواجهون صعوبة فى التنفس، لأن الجهاز التنفسى لديهم لا يتكون بشكل كامل قبل ولادتهم ما يؤدى لإصابتهم باضطرابات مزمنة فى الجهاز التنفسى.

2- انخفاض ضغط الدم.


> قد يصاب الخدج بانخفاض ضغط الدم، لأن الأوعية الدموية لديهم لا تكون مكتملة بما فيه الكفاية للحفاظ على تدفق الدم الطبيعى، ما يؤدى لإصابتهم بعيوب خلقية مختلفة فى وقت لاحق.

3- اضطرابات الدم:


>كالإصابة بفقر الدم ومشاكل الدم الأخرى الشائعة فى الأطفال الخدج، التى تضعف خلايا الدم بسبب ضعف النمو.
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>4- ضعف الجهاز المناعى:


>أحد عوامل الخطر عند الأطفال الخدج، لأن أنظمة المناعة لدى الأطفال المولودين قبل موعدهم الطبيعى لم تنمو بشكل كامل ما يجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة.
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>5- مشاكل فى الرؤية والسمع:


>الكثير من الأطفال الخدج يعانون مشاكل فى الرؤية واضطرابات فى السمع، لأن أجهزة السمع والرؤية تكون أقل نموًا.

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