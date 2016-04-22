5 مشاكل صحية تواجه الطفل بسبب الولادة المبكرة.. تعرفى عليها

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" مؤخرًا العديد من المشاكل الصحية التى يتعرض لها الطفل عند ولادته قبل موعده.

وأوضح التقرير وجود العديد من العوامل التى قد تؤدى إلى للولادة المبكرة منها اتباع الحامل نظام غذائى غير صحى ووجود تاريخ وراثى وتعرضها للإجهاد والاكتئاب والإصابة بمرض والسمنة السكرى والتدخين وإدمان الكحول.

وأوضح التقرير أن المشاكل الصحية التى يتعرض لها الطفل عند الولادة المبكرة تشمل:

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>1- صعوبة فى التنفس:

2- انخفاض ضغط الدم.

3- اضطرابات الدم:



>4- ضعف الجهاز المناعى:



>5- مشاكل فى الرؤية والسمع:

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