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7 أطعمة تحافظ على المخ وتعزز التركيز وتقاوم ألزهايمر

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7 أطعمة تحافظ على المخ وتعزز التركيز وتقاوم ألزهايمر 7 أطعمة تحافظ على المخ وتعزز التركيز وتقاوم ألزهايمر
لم يكتشف العلم حتى الآن علاجًا لمرض ألزهايمر والأشكال الأخرى من الخرف، ولكن ما أكدته العديد من الدراسات أن وظائف المخ تعمل بشكل أفضل عندما يتضمن النظام الغذائى بعض الأطعمة التى تحافظ على المخ وتساعد الإنسان على التركيز.

ووفقًا للجمعية الدولية للزهايمر، أوضح الباحثون أن اتباع نظام غذائى صحى يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكرى ويشجع على تدفق الدم الجيد للدماغ، ويخفض مستويات والكوليسترول فى الدم.

كما أن النظام الغذائى الصحى يمنع التدهور العقلى وبعض الأطعمة المعينة يمكن أن تساعدنا فى الحصول على عقل قوى يقاوم أمراض الخرف ويكون أكثر قدرة على التركيز.

وفى السياق، قدم الموقع الطبى الأمريكى “News Max Health”، مجموعة من الأطعمة التى تعزز وظائف المخ وتقلل فرص الإصابة بألزهايمر، وتشمل:

1- التفاح:


>يعتبر التفاح من الفواكه المفضلة وهو المصدر الرئيسى للكيرسيتين، وهى مادة كيميائية مضادة للأكسدة وتدافع عن خلايا الدماغ من هجمات الجذور الحرة التى يمكن أن تتلف البطانة الخارجية للخلايا العصبية الحساسة وتؤدى فى النهاية إلى التدهور المعرفى.

وللحصول على أكبر قدر من مادة "الكيرسيتين" تأكد من أكل التفاح بقشره لأنه يحتوى على تركيز أكبر من المحتوى الداخلى.

2- القرفة:


>تراكم لويحات بيتا اميلويد فى المخ هى واحدة من علامات مرض ألزهايمر، إضافة إلى تراكم البروتينات التى تسبب موت خلايا الدماغ، لكن كشفت دراسة علمية حديثة بواسطة باحثون من جامعة كاليفورنيا فى سانتا باربرا، أن القرفة تحتوى على اثنين من المركبات وهما "بروانثوسيانيدينس" و"سينمالدهيد" اللذان يعملان على وقف نشاط هذه البروتينات وتساعد على منع انخفاض القدرات المعرفية المرتبطة بالتقدم فى السن.

3- السبانخ:


>هذه الورقة الخضراء عالية جداً فى المواد الغذائية التى تمنع الخرف مثل حمض الفوليك، وفيتامين E، وفيتامين K، حيث أن نصف كوب واحد فقط من السبانخ المطبوخ يوفر ثلث حمض الفوليك وخمس مرات فيتامين K من احتياجاتك اليومية.

وكشفت دراسة علمية بواسطة باحثون من معهد راش للشيخوخة فى شيكاغو أن تناول ثلاث حصص من السبانخ الخضراء يوميًا يمكن أن يؤخر التدهور المعرفى بنسبة 40% مع التقدم فى العمر.

4- زيت الزيتون البكر


> (ADDLs) هى البروتينات المسببة لمرض ألزهايمر وتسبب تسمم خلايا الدماغ، وتعلق بين خلايا المخ مما يجعلها غير قادرة على التواصل مع بعضها البعض، ويؤدى فى نهاية المطاف إلى فقدان الذاكرة، أما زيت الزيتون البكر الممتاز غنى بمادة “oleocanthal”، وهو مركب يعطل عمل البروتينات السامة الخطيرة.

5- سمك السلمون


>يعتبر السلمون من الأسماك الدهنية التى تعتبر المصدر الرئيسى للأوميجا 3 الدهنية فى الدماغ، ويعتقد أنها تعمل على الحماية ضد مرض ألزهايمر، بل إنها أيضًا مصدر طبيعى لفيتامين D، إضافة إلى المواد الغذائية التى تلعب دورا مهمًا فى الوقاية من التدهور المعرفى.

6- الكركم:


>يعتبر الكركم من التوابل الفريدة وهو ابن عم الزنجبيل، وواحدًا من التوابل الرئيسية المستخدمة فى أطباق الكارى الآسيوية، حيث إنه غنى بمادة الكركمين وهو مركب يعتقد أنه يمنع مرض ألزهايمر بطرق متعددة.
>وأوضح الباحثون أن الكركم يقاوم الخرف ويحارب أيضًا الالتهاب ويخفض نسبة الكولسترول فى انسداد الشرايين التى يمكن أن تقلل من تدفق الدم إلى الدماغ.

7- عصير العنب:
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كشفت العديد من الأبحاث أن ما هو جيد لقلبك هو أيضًا جيد لعقلك، حيث عن أن مادة البوليفينول الصحية للقلب الموجودة فى العنب الأحمر تعمل على تحسين وظيفة القلب والأوعية الدموية ويمكن أن تعطى الدماغ دفعة فى التغلب على الأمراض اللتى تصيب المخ مثل ألزهايمر، كما أنها تحسن الاتصالات بين خلايا المخ.

جدير بالذكر أن هذه الأطعمة ليست جيدة فقط للدماغ ولكن تساعد فى الحفاظ على صحة القلب، ووظائف الجسم.

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